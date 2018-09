Icardi del në mbrojtje të Messit: Është normale të bësh një pushim

Mauro Icardi, i cili është pjesë e Argjentinës për të luajtur ndeshje miqësore në këtë periudhë angazhimesh ndërkombëtare, dha një intervistë për TyCSports, në të cilën ka folur për ndjenjat e tij, pas kthimit në ekipin kombëtar.

Po ashtu, sulmuesi i Interit u ndal te mungesa e Leo Messi:

“Unë nuk ndjehem i rëndësishëm, sepse e vërteta është se ende nuk kam treguar asgjë për të marrë atë respekt. Duhet të jetë e rëndësishme për të shënuar gola, të fitoj respektin e grupit dhe kjo është ajo, pse jam sot këtu. Unë duhet të bie në dashuri me publikun me gola, jo me fjalë. Jam me fat që tek Interi kam shënuar gola, por këtë gjë e dua edhe në kombëtare.

Kur marr kritika negative, nuk iu kushtoj shumë vëmendje. Unë kam një personalitet të tillë për të marrë kritika. Pastaj, duke e ditur se si sillet gazetaria argjentinase me kombëtaren e futbollit, kur bën shumë kritika për asgjë, nuk shqetësohem dhe aq. Unë i dëgjoj, por ato nuk më lëndojnë”.

Lidhur me mungesën e Messit në kombëtare për miqësoret e shtatorit, sulmuesi zikaltër pranoi se “është diçka e rrallë, por është në rregull të marrësh një pushim, edhe në qoftë se njerëzve nuk iu pëlqen. Ne kemi biseduar më herët në trajnim, por nuk kisha kohë për të gjetur një partneritet perfekt me të. Është numri një në botë”.