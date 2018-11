Italia, Mancini lë jashtë Balotellin, grumbullon tre “të panjohur”

Sulmuesi kontrovers, Mario Balotelli është lënë sërish jashtë skuadrës përfaqësuese të Italisë, teksa trajneri axurr Roberto Mancini ka grumbulluar tri emra të rinj për ndeshjet e ardhshme, në listën e shpallur këtë të premte.

Italia, që është ende në fazën e rikuperimit pas mungesës së bujshme në Kupën e Botës së Rusisë, do të përballet me Portugalinë në një ndeshje kyçe në Ligën e Kombeve, më 17 nëntor, ndërsa më pas do të luajë ndaj SHBA-ve në një miqësore në Genk të Belgjikës, më 20 nëntor.

Adoleshenti i Brescias, Sandro Tonali; mesfushori i Sassuolos, Stefano Sensi; si dhe sulmuesi i Hoffenheimit, Vincenzo Grifo janë fytyrat e reja që do të shohim me fanellën axurre.

Balotelli, i cili ende s’ka lënë shenja në këtë sezon me Nicën në Ligue 1, mungoi në grumbullim edhe për ndeshjet e tetorit, ndaj Ukrainës dhe Polonisë. Kapiteni i Italisë dhe veterani i Juventusit, Giorgio Chiellini, mund të zbresë për herë të 100-të në fushë, nëse luan në të dyja ndeshjet e këtij muaji.

Lista e plotë e skuadrës së Italisë:

Portierë: Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Alessio Cragno (Cagliari), Salvatore Sirigu (Torino)

Mbrojtës: Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus), Emerson Palmieri (Chelsea/ENG), Alessandro Florenzi (Roma), Alessio Romagnoli (AC Milan), Daniele Rugani (Juventus)

Mesfushorë: Nicolo Barella (Cagliari), Roberto Gagliardini (Inter Milan), Jorginho (Chelsea/ENG), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Sassuolo), Sandro Tonali (Brescia), Marco Verratti (Paris Saint-Germain/FRA)

Sulmues: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Vincenzo Grifo (Hoffenheim), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Kevin Lasagna (Udinese), Leonardo Pavoletti (Cagliari), Matteo Politano (Inter Milan).