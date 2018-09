Joshua: Nëse Wilder humb ndaj Furyt, do të përballem me këtë boksier

Në atë sfidë, Wilder, kampion bote në kategorinë WBC, mund të humbasë titullin, por kjo nuk do të ndalë Joshua të duelojë ndaj amerikanit në prill të 2019-ës.

“Edhe nëse humb unë sërish jam gati të përballem me Wilder, pasi është një kampion dhe emër i madh dhe njerëzit duan ta shohin me çdo kusht sfidën tonë. Ndaj, sido që të dalë dueli me Fury, unë do të dueloj me Wilder”, tha Joshua, që duke folur për Fury, shtoi: “E këshilloj të mos fokusohet tek unë, por te Wilder dhe vetëm kështu mund të bëjë një duel të mirë. Ai ka një plan të mirë, ndaj i uroj fat”.