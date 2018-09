Joshua: “Pas Povetkin, dua të përballem me këtë boksier”

Boksieri britanik Anthony Joshua, kampion bote në peshën e rëndë në kategoritë IBF, WBA dhe WBO, do të duelojë më 22 shtator ndaj rusit Alexander Povetkin në stadiumin “Wembley”.Por kampioni i botës po mendon që tani për sfidën që do të zhvillojë në prill të 2019-ës, ku shpreson që përballë të ketë amerikanin Deontay Wilder, që mban titullin e kategorisë WBC në peshën e rëndë.

Një duel që do të unifikonte titujt kampionë bote në këtë Divizion.Joshua beson se ai do ta fitojë sfidën me Povetkin, ashtu sikurse parashikon edhe një fitore të Wilder ndaj Fury në përballjen që ata do të zhvillojjmnë në nëntor në Amerikë. “Herët a vonë unë dhe Wilder do të duelojmë me njëri-tjetrin. Ne do t’i fitojmë sfidat tona të radhës dhe më pas do të kryqëzojmë dorezat. Unë e dua këtë sfidë. Të mos harrojmë se kemi gati 6 muaj që po e negociojmë këtë përballje, ndaj nuk preferoj të tërhiqem tani”, u shpreh Joshua.

“E pranoj që është e vështirë të gjejmë një marrëveshje me Wilder. Nuk e kuptoj se përse do të përballet me Fury, që ka 3 vjet që nuk zhvillon duele të mëdha. Wilder do ta fitojë atë sfidë dhe më pas e pres të ulet sërish në tavolinë e të bisedojë me mua për duelin tonë. Unë e kuptoj strategjinë e tij, ai dëshiron të bëjë disa parà nga sfida me Fury, që të kërkojë më shumë nga përballja me mua”, u shpreh Anthony Joshua ë një intervistë për “Sky Sports”