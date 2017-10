Juventusit i lëndohet Mandzukic dhe Barzagli

Eliminatoret e kombëtareve për botërorin “Rusia 2018” i sollën dy lajme të këqija skuadrës italiane të Juventusit.

Kjo e fundit është informuar prej stafit mjekësor italian dhe kroat për lëndimin e dy lojtarëve.

Në fakt, Andrea Barzagli ka një tërheqje të vogël muskulore dhe mund të mos luajë për disa ditë.

Gjithashtu edhe në ndeshjen mes Kroacisë dhe Finlandës është lënduar sulmuesi, Mario Mandzukic.

Ky i fundit e e la fushën në minutat e fundit të takimit gjersa u pa duke çaluar.

Mësohet se futbollisti kroat ka marrë një dëmtim në kyçin e këmbës ndërsa rreth gjendjes së fundit do të dihet në orët në vazhdim nëse do të jetë i aftë të luaj ose jo.

Ndryshe, Kroacia ka barazuar 1-1 me Finlandën, ku me të njëjtën rezultat janë ndarë edhe Italia me Maqedoninë.