KB Rahovec thotë se u dëmtua në humbjen ndaj Yllit, kërkon përsëritje të lojës

KB Rahoveci ka reaguar sot pas humbjes së mbrëmshme nga Ylli.

Ylli fitoi mbrëmë takimin ndaj Rahovecit me një pikë diferencë në sekondat e fundit, 61-62, transmeton Koha.net.

Megjithatë KB Rahoveci e konteston lojën, derisa kërkon që ndeshja të përsëritet.

Më poshtë keni postimin e plotë të KB Rahovecit në Facebook:

Të nderuar bashkëqytetarë, fansa dhe gjithë basketbolldashës.

Që nga përfundimi i ndeshjes me Golden Eagle Ylli që u përmbyll me rezultatin 61-62 në favor të ekipit të Suharekës, kemi pranuar me qindra thirrje, mesazhe, video dhe foto lidhur me aksionin e fundit të ndeshjes. Pas analizave të bëra dhe diskutimeve pothuajse tërë ditore, duke u bazuar edhe në gjitha rregulloret e FIBA-s dhe të FBK-s, por edhe në konsultim me njohësit e baskebollit kemi konkluduar se skuadra jonë është dëmtuar në atë rast pasi në videon më poshtë shihet qartë se si baskebollisti më numër 6 i Yllit prek rrjetën gjatë kohës sa topi sillej rreth harkut.

Në këtë rast në bazë të gjitha rregulloreve të basketbollit pikët është dashur të pranohen për skuadrën tonë. Prandaj, me ekipin e ekspertëve ne kemi dorëzuar edhe një ankesë në federatë në bazë të propozicionit të garave, ku kemi kërkuar që FBK të marr vendim për përsëritjen e ndeshjes. KB Rahoveci ka vendosur që të ndjek gjitha rrugët ligjore që janë të përcaktuar pikërisht nga FBK dhe presim që të njëjtat të zbatohen në rastin tonë.

Shikojeni videon dhe vlerësojeni.