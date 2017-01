Kina çmendet pas Rooneyt

Me golin e shënuar në barazimin 1-1 përballë Stoke City, Wayne Rooney hyri në legjendën e Manchester United. Prej vitit 2004 kur u transferua në Old Trafford, sulmuesi u shndërrua në golashënuesin më të mirë në historinë e Djajve të Kuq, me 250 gola të realizuar, duke kaluar një emër të madh si Bobby Charlton.

Por, vetëm pak orë pasi u bë golashënuesi më i madh i të gjitha kohërave te Manchester United, në javët në vazhdim Rooney mund të bëhet lojtari më i paguar në historinë e futbollit.

31-vjeçari ka marrë një ofertë të çmendur nga Kina. 1,1 milionë euro rrogë në javë, për ta bindur që të transferohet në Superligën e vendit aziatik. Lajmi është publikuar nga mediat angleze, të cilat theksojnë që edhe pse ka kontratë deri në vitin 2018, Rooney mund të largohet nga Old Trafford prej verës së ardhshme.

Fundi i sezonit cilësohet momenti ideal për tu larguar nga Manchester United, me trajnerin Mourinho që e ka piketuar si një prej lojtarëve që do të mbeten jashtë projektit në rindërtimin e “Djajve të Kuq”.

Oferta nga Kina është nga ato që do të lëkundnin këdo, sepse bëhet fjalë për pagë vjetore në vlerën e 60 milionë eurove, duke lënë dukshëm më të distancuar Carlos Tevez, që pas transferimit te Shanghai përfiton rreth 40 milionë euro në sezon.