Klitschko mban peng Joshuan

Anthony Joshua do të presë muajin qershor për të vendosur se cili do të jetë rivali i tij i ardhshëm në ring në peshat e rënda. Revanshi me Wladimir Klitschko do ta mbajë peng kampionin e botës në peshat e rënda. Ukrainasi aktualisht ndodhet me pushime në Florida dhe ende nuk ka vendosur se çfarë do të bëjë.

Në kontratë, pas humbjes së fundit me Joshua, ekziston edhe e drejta e revanshit, por nuk dihet nëse 41-vjeçari do ta kërkojë atë edhe spe fillimisht pat thënë “po”. Por duket se Klitschko nuk është gati për një revansh dhe nuk beson se do të rikthehet sërish në formën e dikurshme, ndaj mund të tërhiqet përfundimisht nga sporti.

Por ukrainasi ende nuk ka vendosur, ndaj dhe Joshua pret një vendim nga ukrainasi para se të vendosë për rivalin e ardhshëm. Klitschko e pati një shans për ta fituar duelin, kur e hodhi Joshua në tapet në raundin e gjashtë, por britaniku u ngrit në këmbë, vashoi duelin dhe në fund fitoi me “KO” teknik në raundin e 11-të.

Boksieri Kubrat Pulev është mandatuar nga IBF-ja për të dueluar me boksierin britanik Joshua, ndërkohë që edhe Dillian White është një kandidat, bashkë me Deontay Wilder apo Joseph Parker. Ndërkohë që sfida mes Joshua dhe Fury pritet që të zhvillohet pranverën e ardhshme.

Ai që ka folur për mediat dhe ka konfirmuar shtyrjen e një vendimi të Klitschko është Bernt Boente, menaxheri i ukrainasit, që tha se Joshua do të presë edhe diosa ditë më shumë para se të vendosë. “Wladimir tani ndihet më mirë, është me pushime në Florida me bashkëshorten dhe vajzën, duke u relaksuar pas një periudhe intensive, njofton telesport.

Së shpejti ai do të marrë një vendim. Besoj se në fillim të qershorit do të mësojmë hapin e radhës së Klitschko. Ai do të jetë ose revanshi ose tërheqja përfundimtare nga boksi”, tha Boente për “boxing news”, duke lënë të hapur çdo opsion për të ardhmen e 41-vjeçarit, ish-kampion bote