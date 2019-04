Klitschko rikthehet në ring në maj, ofertë me 9 shifra për legjendën e boksit

Nuk është 1 prilli, dita e gënjeshtrave. Boksieri ukrainas Wladimir Klitschko do të rikthehet në ring me 25 maj. Legjenda e peshës së rëndë ka arritur një marrëveshje me televizionin DAZN, nga e cila do të përfitojë 120 milionë dollarë për një seri duelesh. Duelin e parë, ukrainasi do ta zhvillojë në vendlindjen e tij, në stadiumin “Olimpik”, në Kiev.

“Kundërshtari? Do të jetë i jashtëzakonshëm. Do të jetë një nga sfidat më tërheqëse që keni parë kohët e fundit”, mësohet se ka thënë Klitschko. Ukrainasi është tërhequr nga sporti në korrik të vitit 2017, pas dy humbjesh radhazi nga dy boksierë britanikë, Tyson Fury dhe Anthony Joshua.

Fillimisht u përfol se 43-vjeçari do të rikthehej në ring për revanshin ndaj Joshua, por u tërhoq. Ende nuk dihet se cili është rivali i 25 majit dhe se për sa duele është kjo marrëveshje mes Klitschko dhe DAZN. Gjithsesi, përflitet për 4 duele që do të zhvillohen deri në fund të vitit 2020.