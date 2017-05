Konfirmohet kundërshtari i ardhshëm i Joshua

Anthony Joshua do të takohet sërish me Wladimir Klitschkon në muajin tetor të këtij viti

Kampioni i botës në peshat e rënda, Anthony Joashua dëshiron rematch me boksierin ukrainas Wladimir Klitschko, të cilin e rrahu javë më parë.

Sipas promotorit, Eddie Hearn, Joshua është gati të takohet sërish me Klitschkon dhe kjo mund të ndodh me 28 tetor në Principality Stadium.

“Besoj se Klitschko dëshiron një rematch dhe ne jemi duke kërkuar datën”, tha fillimisht promoteri Hearn.

“Principality Stadium nuk është i lirë në nëntor, kështu që 28 tetori është i lirë. Ne nuk duam në dhjetor, pasi është shumë larg”.

Kujtojmë se kundërshtarët tjerë me të cilët mund të takohet Joshua janë edhe Pulev dhe Deontay Wilder. /Express/