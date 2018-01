Kosova në grupin që jep shpresë për sukses

Me përfaqësuesen më të fortë të mundshme, me përfaqësuesen që e ka mposhtur një herë dhe me përfaqësuesen prej më të dobëtave në Evropë. Këto do të jenë përballjet e përfaqësueses së Kosovës në futboll në edicionin e parë të Ligës së Kombeve të UEFA-s.

Shorti për edicionin 2018\19 të Ligës së Kombeve të UEFA-s është tërhequr të mërkurën në Llozanë të Zvicrës, ndërsa Kosova në bazë të shortit është vendosur në Grupin 3 të Ligës D të Ligës së Kombeve, transmeton Koha Ditore.

Liga D është niveli më i ulët i Ligës së Kombeve, përkatësisht niveli i katërt, ndërsa në të garojnë 16 përfaqësueset evropiane që janë më së ulëti të renditura në ranglistën e UEFA-s (40-55).

Kosova – e ranguar në vendin e 53-të, vetëm para San Marinos e Gjibraltarit – në short ishte në vazon e katërt dhe përballë do të ketë rivalë që të paktën në letër vlerësohen më lart. Kosova i ka në grup Azerbajxhanin nga vazoja e parë, Ishujt Faroe nga vazoja e dytë dhe Maltën nga vazoja e tretë.

Azerbajxhani është kundërshtari më i fortë i mundshëm, pasi është më i ranguari prej përfaqësueseve të Ligës D. Me këtë përfaqësuese Kosova është dashur të përballet më 2 shkurt në një ndeshje miqësore në Antalya, por që është anuluar pas hedhjes së shortit.

Me Ishujt Faroe, Kosova është përballur tashmë, në një moment gëzimi dhe fitorja 2:0 ndaj kësaj përfaqësueseje vetëm sa vazhdoi festën për “dardanët”. U luajt pak ditë pasi Kosova u pranua në UEFA dhe FIFA.