Legjenda e Liverpoolit e këshillon Unitedin: “Mos e largoni Mourinhon për Pogban”

Jose Mourinho vs Paul Pogba, telenovela e sezonit po vazhdon dhe do të vazhdojë deri në janar te Manchester Unitedi, sepse aktualisht asnjëri nuk do të largohet nga “Old Trafford”.

Fundi polemikave të vazhdueshme mes Mourinhos dhe Pogbas, që u pa edhe dje në stërvitje – mund t’i vijë vetëm nëse drejtuesit e “Djajve të Kuq” e shkarkojnë portugezin, çka edhe mund të ndodhë – duke parë ecurinë negative në Premierligë edhe eliminimin e hershëm nga Kupa e Ligës.

Sido që të jetë, ish-mbrojtësi i famshëm i Liverpoolit, Jamie Carragher, ka dhënë mendimin e tij në Sky Sports në lidhje me këtë çështje.

Ai është treguar shumë i ashpër me Pogban, duke ftuar Unitedin që t’i dalë në krah trajnerit.

“Nëse Mourinho largohet, nuk do të shihni ndonjë Pogba të transformuar”, u shpreh Carragher.

“Ai nuk është aq i mirë sa mendon. Problemi i tij i madh është të kuptuarit e ndeshjes. Mund t’i përmbledhësh paraqitjet e tij në dy ndeshjet e fundit – një gol i shkëlqyer ndaj Young Boys dhe faj te goli i pësuar ndaj Wolves”.

“Klubet e mëdha e duan, por Barcelona do ishte skuadra më pak e përshtatshme për të”, shtoi ai.

“Pogba luan për vete, nuk është realisht kapiten. Ai lejon agjentin që të flasë keq për klubin e tij. Nuk është njeriu i duhur”.

“Të jesh kapiten dhe mesfushor qendre do të thotë të luash për skuadrën, por nuk mendoj se Pogba ka disiplinën e duhur për të luajtur në mesfushën e Mourinhos”, theksoi ai mes tjerash.