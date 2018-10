Liga e Kampionëve, tri formacionet e mundshme të Juventusit pa Ronaldon

uventusi sonte pa Cristiano Ronaldon.

Juventusi do ta zhvillojë sonte (e martë) xhiron e dytë në Ligën e Kampionëve. ‘Zonja e vjetër’ do të përballet me Young Boys, duke filluar nga pra 18:55.

Juventusi do të tentojnë që në këtë ndeshje të fus më shumë lojtarë që kanë pak minuta, andaj sonte pritet të mungoj Cristiano Ronaldo.

Portugezi do të mungojë në këtë përballje për shkak të kartonit të kuq që mori ndaj Valencias, por që nuk do e lë keq skuadrën italiane.

Më poshtë mund t’i shikoni disa formacione se si mund të renditet sonte Juventusi ndaj Young Boys.