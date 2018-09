Liria del nga zona e rrezikshme

Skuadra e Lirisë ka shënuar fitore në goleadë ndaj KEK-ut sot në Përparim Thaqi, duke shënuar toren e dytë të stinorit pas 5 xhirove të zhvilluara.

Mysarët e KEK-ut që nuk kanë ende asnjë pikë në Superligë, përkundër se nisën ndeshjes me rast për të shënuar, më pas pësuan dhe në fund u pajtuan me humbjen e pestë të stinorit.

Serisë së golave për Lirinë ia nisi Fatih Karahoda (30’) për ta vazhduar Qëndrim Gashi (41’) dhe Liridon Fetahaj (44’). Me 3-0 përfundoi pjesa e parë në të mirë të Lirisë.

Në pjesë të dytë, erdhën edhe më shumë gola. Liria e bëri 4-0 kur Robert Gjeraj(55’) shënoi nga penalltia, ndërsa Stullqaku (65’) dha golin e parë për elektricistët për 4-1.

Derisa Qëndrim Gashi (69’) u përkujdes për 5-1, ka qenë Atdhe Grajçevci që nuk lejoi shkëputjen më të madhe në rezultat, kur shënoi për 5-2 (75’). Karahoda shënoi edhe golin e dytë të ditës, një minutë para fundit, 6-2 (89’).

Liria me këtë fitore sado pak do të mund të merr frymë, derisa KEK-ut nuk po i shkruhet mirë dhe do të duhet të kërkojë pikët e para në Superligë në përballjet e radhës./borazeni/