Ndeshja e zhvilluar në Prizren mes Lirisë dhe Ballkanit ka përfunduar baras.

Gani Sejdiu nuk ka arritur as sot që ta regjistrojë fitoren e parë me Ballkanin, duke barazuar me Lirinë e Erdogan Celinës.

Pas këtij barazimi, Liria mbetet në vendin e 11-të, kurse Ballkani në vendin e tetë me 33 pikë./Zëri/