Luciano Moggi mbërrin në Shqipëri. Ja arsyeja …

Ish-drejtori i Përgjithshëm i Juventusit, Luciano Moggi, ka mbërritur dje në drekë në kryeqytet, ku është pritur nga drejtuesit e Partizanit. Burime për ‘panorama sport’ pranë klubit të kuq bëjnë me dije se Moxhi do të jetë i pranishëm në ndeshjen mes Tiranës dhe Partizanit si i ftuar.

Mësohet se një përfaqësues i tij ka ndjekur nga afër ndeshjen e fundjavës mes të kuqve dhe Teutës, e cila u fitua në shifrat 4-1 dhe nuk përjashtohet mundësia që të ketë një bashkëpunim në të ardhmen mes palëve. Por, një gjë e tillë do të mbetet për t’u konfirmuar në ditët në vijim kur pritet të ketë edhe një njoftim nga ana e skuadrës së kuqe.

Derbi i kryeqytetit ka tërhequr gjithmonë vëmendjen, për më tepër në një moment të tillë që skuadra e Partizanit është në garë për titullin kampion dhe Tirana lufton për mbijetesë.

Sa i takon Moggit, gjatë ditës së sotme nuk përjashtohet mundësia që ai të ketë edhe një takim me drejtuesit e skuadrës së kuqe, por edhe me futbollistët. Gjithsesi në klubin kryeqytetas tregohen mjaft të rezervuar në lidhje me projektet apo bashkëpunimin që mund të ketë mes palëve në vijim.