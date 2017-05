Manchester United do të përballet me Ajaxin në finale të Europa League

Finalja e Europa League do të zhvillohet në Suedi, në Stokholm të mërkurën me 24 maj nga ora 20:45, ku Manchester United do të përballet me Ajaxin.

Manchester United eliminoi Celta Vigon në gjysmëfinale me rezultat të përgjithshëm 2:1, derisa Ajaxi eliminoi Lyonin me rezultat të përgjithshëm 5:4.