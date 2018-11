Maradona: “Perezi është i mençur, nëse e shiti Ronaldon – ka një arsye…”

Diego Armando Maradona beson se numri një i Real Madridit, Florentino Perez, nuk e ka shitur kot Cristiano Ronaldon. Sipas legjendës të Argjentinës, Perezi është duke ‘përzier’ diçka.

Ronaldo la Realin pas 9 sezoneve pas një mosmarrëveshje me Perezin, që qoi drejt ndarjes dhe u transferua në Juventus për 100 milionë euro.

Reali nuk është se po bën një sezon të mirë, u detyrua ta shkarkojë edhe trajnerin dhe të gjithë mendojnë se gjithçka po ndodh për shkak të mungesës së CR7.

Megjithatë, Maradona, tha për MARCA-n se klubi do t’iu kthehet fitoreve edhe pa Ronaldon dhe se largimi i CR7 nuk ishte vetëm ‘shkel e shko’. Sipas tij, Perezi po përgatit diçka.

“Çfarë mendoni për shitjen e Ronaldos? Mendoj se ishte lëvizje e mirë për Cristianon. Dha gjithçka për Madridin dhe së fundmi nuk ishte duke shijuar futbollin ashtu siç po bën tani në Itali dhe Florentino gjithmonë ka qenë duke planifikuar diçka”, u përgjigj Maradona.

“Kur ai e pa se Ronaldo shënonte vetëm një gol për ndeshje, e shiti menjëherë atë”.

“Por tani Madridi po vuan pas Ronaldon? Natyrisht se i mungon, por unë gjithmonë them se lojtari nuk e bën klubin. Madridi do të këndellet dhe do të fitojnë sërish”.

“Kanë skuadër të mirë, por e vërteta është se CR7 po vazhdon të shënojë gola dhe njerëzit vazhdimisht pyesin se pse u shit ai. Gjithmonë kam thënë se Florentino është i mençur, nëse e la atë të shkojë, ka një arsye…”, shtoi mes tjerash Maradona. /Insporti.com/