Mbappe “pushton” Amerikën

“Fenomeni” Mbappé ka mbërritur në SHBA. Revista prestigjioze amerikane “Time”, nesër i kushton kopertinën e saj sulmuesit të PSG-së, duke e konsideruar si një nga “modelet e brezit të ri” në botimin e saj ndërkombëtar.

Kampioni i fundit botëror, në moshën 19-vjeçare, duket si një nga të rinjtë më me ndikim në glob, nga pikëpamja sportive dhe sociale.

“Mbappé është e ardhmja e futbollit”, – thotë revista prestigjioze, e cila flet për ngritjen e shkëlqyeshme të lojtarit të ri. Mbappé është sportisti i katërt, që do të shfaqet në këtë revistë prestigjioze botërore, pasi e kanë bërë këtë më parë Messi, Neymar dhe Balotelli. Talenti francez prek në rrëfimin e tij, që do të publikohet në numrin e nesërm të “Time”, karrierën e tij meteorike, jetën si futbollist dhe atë familjare.

“Unë mendoj se kam humbur disa gjëra. Nuk kam pasur jetën normale të një të riu, që të dal me miqtë dhe të kem kënaqësi të shpeshta”, – thotë sulmuesi, i cili flet për virtytet që i konsideron thelbësore, për të arritur në krye. Duke na njohur me veten, Mbappe tregon të vërtetë e parimeve të tij, pavarësisht nga fama: “Kam mësuar se yjet e mëdha dhe lojtarët e mëdhenj janë më të përulur, njerëzit më të respektuar. Ka tri gjëra jetësore për mua: respekti, përulësia dhe kthjelltësia”.

Kylian Mbappé, një nga 30 kandidatët për të fituar “Topin e Artë” për vitin 2018, pasi bëri një paraqitje të madhe në Botërorin e Rusisë, ka shënuar së fundi katër gola me PSG-në në vetëm 13 minuta loja. Ai tashmë ka fituar Ligue 1 me PSG-në dhe kryeson renditjen me ekipin e tij, këtë sezon, me fitore të plota. PSG-ja, në fakt, ka thyer rekordin e fitoreve të njëpasnjëshme në historinë e futbollit francez.