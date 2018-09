Me këtë boksier do të përballet Joshua

Boksieri ukrainas Oleksandr Usyk ka bërë me dije se ka një para-marrëveshje me menaxherin e njohur Eddie Hearn, se pas duelit ndaj Tony Bellew do të përballet me kampionin e botës në peshën e rëndë, Anthony Joshua. Të dy boksierët britanikë, Bellew dhe Joshua, kanë të njëjtin menaxher, Hearn.

Usyk do të duelojë ndaj Bellewin për titullin kampion bote të peshës “cruiserweight”, tituj që mbahen nga ukrainasi, ndërsa Joshua është në një peshë më lart. Sipas ukrainasit, kjo përballje me Bellew është pjesë e një marrëveshje që në 13 prill të 2019-ës të duelojë me Joshuan, duke debutuar në peshën e rëndë.

“Ne kemi rënë dakord që pas duelit ndaj Bellewin unë të përballem me Joshuan. Kjo lëvizje është pjesë e një marrëveshje që kemi arritur që më parë me Eddie Hearn. Ai ka mjaft boksierë të mëdhenj nën kontroll, madje edhe Dillian Whyte. Kjo është mënyra më e mirë dhe më e shkurtër për mua për të dueluar ndaj Joshuas dhe për t’u bërë kampion bote edhe në një Divizion tjetër”, tha Usyk