Mesfushori i Juventus zbulon të ardhmen

Marchisio si duket do të transferohet në Francë.

Në një video në “Instagram”, Claudio Marchisio, ka përshëndetur tifozët e Juventus, por duket se ka qenë qartësisht një mesazh që shpreh të ardhmen e mesfushorit, pasi fjala e parë e tij ka qenë: “Bonjour”, në frëngjisht do të thotë “Mirëdita”.

Atyre që e pyesin nëse do ta vazhdojë karrierën në Ligue 1, Marchisio mjaftohet të thotë: “Jam në ditët e fundit në këtë qytet. Shumë shpejt, unë dhe familja ime, do të zgjedhim, përfundimisht të ardhmen. Por me siguri më pëlqen Franca.”

Ok Franca, po ku?! Me shumë gjasa “Princi” do të shkojë në “Principatë”. Monaco është klubi që ka bërë gati ofertën për mesfushorin. Firma dhe zyrtarizimi pritet javën e ardhshme.