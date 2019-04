Messi afër rekordit historik për Barcelonën

Nëntë gola në pesë ndeshjet e fundit. Kjo shifër tregon më së miri se në çfarë forme po kalon Leo Messi.

Para vetes Leo sot ka një skuadër për qefi, Atletico Madridin, e cila është njëra nga skuadrat që i ka shënuar më së shumti gola.

Por, fitorja e sotme Messit pothuajse do ia siguronte titullin që për të do të ishte titull me rekord. Messi do të bëhet futbollisti i parë i Barcelonës që do të arrijë 10 trofe të La Ligas.

Në Spanjë, rekord absolut ka Gento që fitoi 12 tituj mes viteve 50 e 60-të me Realin.