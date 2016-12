Mou drejt rinovimit

Tregu kinez i futbollit po tërheq emra të rëndësishëm lojtarësh dhe trajnerësh, pasi shifrat që offrohen janë stratosferike. Nuk u ka shpëtuar zërave për një transferim të mundshëm në kampionatin kinez as Jose Mourinho, por është vetë trajneri i Manchester United i cili sqaron se për të është ende herët t’i japë fund karrierës futbollistike në nivelet më të larta.

“Paratë që vijnë nga Kina po i joshin të gjithë, por unë e dashuroj futbollit e nivelit më të lartë”

“Në moshën 53-vjeçare, jam shumë i ri për t’i bashkuar futbollit kinez. Dua të fitoj akoma dhe këtë dëshiroj ta bëj në kampionatin më të vështirë. Këtu jam në vendin e duhur.”

Kontrata aktuale që e lidh portugezin me Manchester United përfundon pas tre vitesh, po tabloidët anglezë shkruajnë për një propozim shumë të rëndësishëm të drejtruesve të “Djajve të Kuq” – ygjatje të kontratës për 10 vjet të tjera. Gjithsesi,mou nuk rrëmbehet nga entuziazmi.

“Nuk më kanë ofruar asgjë. Më kanë mbështetur shumë dhe gjithmonë menduar se tre vjet janë pak për mua në këtë klub të madh. Unë e dashuroj punën te Manchester United, këtu e dinë se nëse më ofrojnë një kontratë të re, e firmos menjëherë.”

Mourinho nuk duket aspak i shqetësuar nga pozicioninimi i skuadrës së tij në vendin e shtatë në Premier League me 13 pikë më pak se Chelsea, përkundrazi vështirësitë e frymëzojnë më shumë The Special One në punën e tij.