Mourinho: Pika jonë e fortë mbrojtja e jo sulmi

Trajneri i Manchester United, Jose Mourinho ka deklaruar pika kyçe për fitoren e ekipit të tij është faza defensive dhe ajo e sulmit.

“Storia e futbolli ofansiv, unë ende nuk e kuptoj atë”, ka deklaruar Mourinho.

Portugezi gjithashtu u shpreh se përkundër dëshirës jo gjithmonë në futboll mund të sulmosh, njofton Goal.com. përcjell Klan Kosova.

“Sepse për mua ju mund të luani futboll sulmues vetëm kur ju e keni posedimin e topit. Juve ju duhet topi. Kur kundërshtari e ka topin ju duhet të mbroheni”, ka shtuar 55 vjeçari.

Këto deklarata The Special One i dha pas fitores me rikthim së një jave më parë ndaj Newcastle me rezultat 3-2, kurse këtë javë United do të përballet në derbin e javës me Chelsean.