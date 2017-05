Rafael Nadal pas tri vjetëve të gjata dhe shtatë humbjeve nga Novak Gjokoviq, më në fund e ka mposhtur serbin dhe është kualifikuar për në finale të Madrid Open.

Spanjolli, 30 vjeçar, fitoi 6-2, 6-4, në sete, dhe është kjo vetëm fitorja e parë, prej asaj në finalen e French Open në vitin 2014.

Nadal në finale do të ndeshet ose me austriakun Dominic Thiem, ose me uruguaianin Pablo Cuevas.

Në finalen e femrave luajnë Kristina Mladenovic kundër Simona Halep.