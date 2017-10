Neymar: Polemika me Cavani është e ekzagjeruar…

“Polemika me Cavani është e ekzagjeruar”, ka deklaruar Neymar Senior, i ati i lojtarit brazilian te PSG, lidhur me problematikat e krijuara para dy javësh me uruguajanin lidhur më gjuajtjen e 11-metershit.

Kjo është bërë e ditur nga ai në televizioni TF1.“Ne kemi fituar ndaj Bayern Munich 3-0 në Ligen e Kampionëve të mërkurën, ndaj them se nuk ka asnjë problem”, theksoi i ati i lojtarit më të shtrenjtë në histori (222 milionë euro) gjatë një emisioni në Téléfoot.

Biseda është regjistruar para ndeshjes PSG-Bordeaux (6-2) të shtunën, ku Neymar realizoi një 11-metersh dhe Cavani nuk protestoi.Neymar Senior tha gjithashtu se djali i tij zgjodhi që të largohej nga Barça për të ardhur të PSG për “te pasur më shumë hapësira”.