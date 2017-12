Neymari arrin marrëveshje me Realin

U largua vetëm këtë verë nga Spanja, por tashmë Neymari po planifikon të rikthehet në La Liga.

Sipas asaj që raporton “Don Balon”, Neymari ka arritur marrëveshje me presidentin e Real Madridit, Florentino Perez dhe do të bashkohet me Los Blancos në vitin 2019.

Ideja është që Neymar të zë vendin e Cristiano Ronaldos, që në vitin 2019 do të jetë 35 vjeçar dhe tashmë është pajtuar edhe braziliani që do të insistojë që klubi francez të mos i shkaktojë telashe kur të vjen koha për të kaluar në “Santiago Bernabeu”, pasi si fëmijë ka ëndërruar ta veshë fanellën e Realit.

Neymari u largua nga Barcelona për Paris Saint Germainin për 222 milionë euro, por tashmë po planifikon rikthimin në Spanjë.