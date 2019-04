Ortiz refuzon përballjen me Joshuan

Boksieri kuban i peshës së rëndë, Luis Ortiz, nuk do të përballet me yllin Anthony Joshua, më 1 qershor në “Madison Square Garden” të New Yorkut. Këtë e ka konfirmuar promotori i Ortizit të mërkurën.

Joshua, që është pronar i titujve në versionet WBA, IBF dhe WBO, është duke kërkuar kundërshtar të rinj për luftën në SHBA, pasi kundërshtari i paraparë, amerikani Jarrell Miller, ka dalë pozitiv në testet e dopingut, transmeton Koha Ditore.

Ortiz, që ka fituar tri meçet e fundit, pasi që pësoi humbjen e vetme në karrierë kundër kampionit të versionit WBC, Deontay Wilder, ishte në mesin e favoritëve për të zëvendësuar Millerin.

Mirëpo, Ortiz dhe promotori i tij kanë refuzuar meçin, duke akuzuar promotorin e Joshuas, Eddie Hearn për ofertë të vogël dhe se po përdoret Ortizi vetëm për “dredhi”….