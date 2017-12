Ozil në United

Bosi i Manchester United, Jose Mourinho, do që ta sjellë në klub Mesut Ozilin dhe kështu të zgjidhet problemi i pozicionit “10” në ekipin e United, shkruan Telegraph, njofton Klan Kosova.

Yllit të Arsenalit do t’i skadojë kontrata verën e vitit të ardhshëm dhe raportohet se ai nuk do që ta vazhdojë atë me Revolveristët – prandaj besohet se do ta vazhdojë karrierën në Old Traford.

Mourinho e kishte sjellur Ozilin edhe në Real Madrid në 2010, madje e kishte quajtur atë “10-shi më i mirë në botën e futbollit”.