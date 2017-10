Panucci e vlerëson Xhakën të rëndësishëm për Kombëtaren

Taulant Xhaka u “internua” nga Gianni De Biasi, e marrëdhëniet e tij me këtë fundit arritën në atë pikë sa askush nuk e donte më bashkëpunimin me njëri-tjetrin, por me Christian Pannucin, lojtari i Bazelit duket se ka një marrëdhënie tjetër.

Pasi e la jashtë grumbullimit kundër Maqedonisë, Pannuci e grumbulloi kundër Spanjës dhe Italisë, e Xhaka tregoi veten në fushë.

Gjatë konferencës për shtyp, të mbajtur të martën paradite, Panucci i pyetur për marrëdhënien e tij me Xhakën, e vlerësoi këtë të fundit si shumë të rëndësishëm për kombëtaren kuqezi.

“Me Xhakën kemi kaluar shumë mirë. Ai është profesionist dhe shumë i rëndësishëm për kombëtaren tonë”, deklaroi Panucc