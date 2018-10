Pogba: Përballja me Juventus, emocionale

Mesfushori i Manchester United, Paul Pogba totë se ka “shumë emocione” para përballjes me Juventusin derisa ka shtuar se “ne ende shkëmbejmë mesazhe dhe shihemi me Juventusin kur kemi mundësi”

Francezi kaloi katër sezone në Torino, para se të vinte tek Djajtë e Kuq për afër 100 milionë euro.

Pasi kishte fituar Scudetton katër vite rresht, ai u kthye në Old Trafford për një shumë rekord në atë kohë, për 105 milionë euro plus 5 milionë bonuse.

Sonte ai do të ribashkohet me Zonjën e Vjetër për herë të parë prej që u largua nga aty, pasi që skuadra e vjetër e viziton atë në Manchestër për ndeshjen e radhës në Ligën e Kampionëve.

“Kam biseduar me vëllain për këtë”, ka pranuar Pogba duke folur për faqen zyrtare të UEFA’së.

“Ne thamë: A mund ta imagjinoni çfarë do të ndoshta nëse ne do të ishim në të njëjtin short me Juventusin”.

“Kështu ndodhi dhe është me të vërtetë një ndeshje speciale. Ne ende shkëmbejmë mesazhe dhe do të shihemi me njëri-tjetrin përsëri”.

“Kemi shumë emocione që janë të përfshira në këtë gjë sepse unë fillova karrierën si futbollist profesionist me këtë skuadër dhe shënova golin e parë me Juve”.

“Ishte kjo skuadër ku u zhvillova si lojtar dhe kam një respekt të madh për këtë klub”.

“Jam kthyer në shtëpi. Ju bashkova akademisë së United. Jam në shtëpi këtu por gjithmonë do ta kujtojë këtë rrugë. Jam rritur me këta shokë të skuadrës dhe ne do të ribashkohemi përsëri në skuadrën e parë, kështu që është një tregim i bukur”.

“Karriera që kisha dhe tani, me këtë rikthim në Manchester, ishte më të vërtetë e mahnitshme”.