Prishtina mposht Bashkimin

Me fitoren e Prishtinës është mbyllur takimi i tretë i serisë finale mes Prishtinës e Bashkimit, duke bërë kështu që kryeqytetasit të kenë epërsi 2-1 pas 3 ndeshjeve të luajtura dhe të jenë vetëm 1 fitore larg titullit kampion.

Prishtina ka përmbysur gjithçka në serinë e finaleve në Basketboll, duke e mposhtur Bashkimin në ndeshjen e tretë me rezultat 81:65.

Në sfidën që u zhvillua në Pallatin e Rinisë, ndryshe nga java që lamë pas, vendasit triumfuan me 16 pikë diferencë – duke bërë paraqitje më të mirë.

Më të dalluarit te Prishtina sonte ishin Moser, Hinds, Delic e Rugova, të gjithë me pikë dyshifrore, derisa te Bashkimi u veçuan të zakonshmit Kayel Locke me 22 pikë, 7 kërcime e 1 asistim dhe Justin Black me 13 pikë, 5 kërcime e 2 asistime.

Ndeshjen e parë e fitoi Bashkimi në Pallatin e Rinisë, derisa Prishtina fitoi ndeshjen e dytë në Prizren, derisa tani përmbysi gjithçka me triumfin në shtëpi për ta quar në 2:1 serinë e finaleve.

Ndeshja e radhës zhvillohet të mërkurën në Prizren, takim i cili mund të jetë i fundit i serisë, pasi që nëse Prishtina fiton, shpallet kampione e Kosovës.