Pse nuk më rren diçka miku im

Poezi nga Ali Podrimja

Pse nuk më thua diçka miku im

Pse nuk më thua bie fjala

se do ta shoh prapë Lumin

duke i marrë erë trëndafilit

duke m’u kacavarur rreth qafe

me qershi në gojë

Pse nuk më thua miku im

se do kemi gjithçka edhe ne

se për gishtat fort do ta lidhim lirinë

Pse nuk më thua miku im

qershitë janë syri i pranverës

Se do të vrapojmë patjetër

pas qengjave

pas pëllumbave në qiellin e haptë

Hajt miku im i mirë më rrej diçka tekefundit

më rrej diçka të lutem

Shpirtin ma qetëso

Më trimëro

para Ujit të Madh.