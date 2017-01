A refuzohet kjo ofertë e Real Madrid për Dybala?

Gjiganti spanjoll Real Madrid ka vendosë që me ja ba Juventusit nji megaofertë për yllin argjentinas, Paolo Dybala, ku përfshihen në nji paketë sulmuesi Alvaro Morata dhe 90 mln euro.

Nëse merret në konsideratë edhe fakti se kartoni i sulmuesit spanjoll, i cili u rikthye në verë në “Santiago Bernabeu” pikërisht nga Juventusi, vlerësohet rreth 50 milionë Emeuro, atëherë kemi të bajmë me nji transferimin që nëse realizohet ka me e thye rekordin e Paul Poba, për të cilin Manchester United shpenzoi 105 milionë euro plus 5 të tjera bonuse gjatë merkatos së verës.

Edhe pse bahet fjalë vetëm për zana të merkatos, në Angli, ma konkretisht “The Sun” shkruen se oferta asht në tavolinën e Juventusit.