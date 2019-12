Ronaldo shpjegon festimin e tij të famshëm “siuuu”

Cristiano Ronaldo në një intervistë ka shpjeguar festimin e tij të famshëm “siuuu”.

Tifozët janë mësuar ta shohin këtë festim të famshëm vazhdimisht, sepse 34-vjeçari po vazhdon të shënojë gola shumë shpesh.

Ronaldo arriti numrin e 10 golave në Serie A këtë sezon, pas golit fantastik me kokë në fitoren e Juves 2:1 kundër Sampdorias të mërkurën.

Sa i përket festimit të tij, Ronaldo u shpreh se kjo i erdhi në mënyrë natyrale.

Unë fillova ta them atë kur isha tek Real Madridi. Kur shënoja gola, fillova të them “siuu”, nuk e di pse. Më erdhi krejt natyrshëm. Më kujtohet paraprakisht në Los Angeles, kemi luajtur kundër Chelseas, shënova një gola dhe e bërë këtë gjes. Njerëzit më pyetën pse e bëre? Unë nuk e di thjesht e bëra atë. Gjithmonë them se gjërat e mira ndodhin në mënyrë natyrale”, ka thënë portugezi.