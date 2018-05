Salah mund ta bojkotoj Kupën e Botës në Rusi

Njëri nga futbollistët më të përfolur këtë sezon, është anësori i Liverpool, Mohamed Salah, i cili po kalon nëpër një formë fantastike në Premier League, e po ashtu edhe në Ligën e Kampionëve.Salah ishte lojtari i cili edhe e kishte kualifikuar përfaqësuesen e Egjiptit në Kampionatin Botëror të futbollit, që mbahet këtë vit në Rusi, mirëpo duket se 25 vjeçari ka shprehur indinjatën e tij me disa çështje dhe ka kërcënuar se mund të bojkotoj Kupën e Botës. E gjitha kjo është bërë e ditur nga avokati dhe agjenti i tij, Ramy Abbas, i cili ka deklaruar se imazhi i Mohamed Salah po përdoret pa lejen e tij në reklama të ndryshme nga Federata e Futbollit e Egjiptit, e posaçërisht në aeroplanin zyrtar të përfaqësueses së Egjiptit.

Agjenti i futbollistit 25 vjeçar ka kërcënuar se, nëse kjo çështje nuk zgjidhet, atëherë Mo Salah edhe mund ta bojkotojë Kupën e Botës dhe të mos marrë fare pjesë me Egjiptin.

Problematika sipas agjentit dhe avokatit të Salah është se, ai veçse ka marrëveshje sponsorizimi me kompaninë Vodafone, kurse kombëtarja e Egjiptit sponsorizohet me rivalët e tyre, WE.

“Ata (Federata e Egjiptit) nuk kanë të drejtë ta përdorin imazhin e Salah pa ndonjë marrëveshje apo pajtim me shkrim nga ai që i ka të drejtat për imazhin e Salah, e që është vet ai”, ka deklaruar agjenti, Ramy Abbas.

Megjithatë, Federata e Egjiptit në futboll, deri në këtë moment ka refuzuar ta largojë imazhin e Salah nga aeroplani zyrtar i skuadrës dhe kjo mënyrë e neglizhencës së tyre, e ka nervozuar tej mase Salahn, i cili përmes disa mesazheve në Twitter deklaroi:

“Për fat të keq mënyra se si kanë vendosur ata ta zgjedhin këtë çështje, është një fyerje e madhe kundrejt meje. Kisha shpresuar se zgjidhja dhe përgjigja, do të ishte më elegante nga ana e tyre”.

“Por, deri më tani as që jemi kontaktuar nga Federata që të gjejmë ndonjë zgjidhje, e në ndërkohë imazhi im po përdoret gjithandej pa autorizimin tim. Nuk e di çfarë ndikimi janë duke menduar ata që kjo gjë është duke pasur. Pozitiv nuk e besoj”, ishin fjalët e Mohamed Salah.

Deri më tani tifozët e Egjiptit janë duke qëndruar neutral, megjithatë përfaqësuesit e Salah mendojnë se kjo është një çështje serioze dhe të gjitha opsionet janë të mundshme, e madje edhe ai që 25 vjeçari të tërhiqet nga Kupa e Botës me Egjiptin. /Insporti.com