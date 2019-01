Sekreti më i madh në karrierën e Mourinhos: U futa në zhveshtore përmes koshit të rrobave pasi isha i pezulluar

Pa marrë parasysh se çfarë ndodhi në fund të kohës së tij te Manchester United, është e pamundur të argumentojmë faktin se Jose Mourinho është top trajner.

Së bashku me United, ai ka drejtuar disa prej klubeve më të mëdha në Evropë, përfshirë Interin dhe Real Madridin.

Por para tërë kësaj, “I veçanti” kaloi në “Stamford Bridge” në verën e vitit 2004, menjëherë pasi fitoi Champions Leaguen me Porton.

Dhe në edicionin e tij të parë te “Të Kaltërit”, ai ishte afër të fitonte përsëri këtë trofe, por u eleminua në gjysmë-finale nga një gol “fantazmë” nga Liverpooli.

Gjatë këtij rrugëtimi, në një pikë, ish-tekniku i Chelseat po shërbente një pezullim me dy ndeshje kundër Bayernit.

Ky pezullim nënkuptoi se ai nuk lejohej as të futej brenda stadiumit, sidoqoftë – duke qenë një njeri që e do fitoren me çdo kusht – Mourinho u fut në zhveshtoren e Chelseat përmes një koshi të rrobave në ndeshjen e parë për t’i dhënë instruksionet e tij për lojtarët pas pjesës së parë.

Për 15 vite kjo storie asnjëherë nuk u përmend – është raportuar disa herë por konsiderohej vetëm spekulim derisa ai tani e ka konfirmuar edhe vetë.

“Gjëja fundamentale ishte ndeshja e Chelseat kundër Bayern Munich, një përballje e madhe në Champions League. Duhej të isha me lojtarët e mi, dhe e bëra, po,” e zbuloi ai për “beIN Sports”.

“U futa në zhveshtore gjatë ditës, kështu që isha aty. Isha aty që nga mesdita, dhe ndeshja nuk fillonte deri në ora 19:00.

“Thjesht doja të isha në zhveshtore kur lojtarët të vinin. Kështu që u futa aty dhe askush nuk më pa.” /Insporti.com/