Shaqiri: Jam shumë i lumtur në Liverpool, po mësoj çdo ditë më shumë nga Kloppi

Xherdan Shaqiri e ka pranuar se gjërat po shkojnë te Liverpooli më mirë se që ka menduar.

Shaqiri ka bërë 10 paraqitje për “Të Kuqtë” deri më tani këtë edicion, duke shënuar një gol dhe ka dhuruar edhe 3 asiste, derisa ka marrë pjesë edhe në shumë aksione e gola tjera të shënuara nga ekipi i Jurgen Klopp, raporton Insporti.

Ai beson se mund të përmirësohet edhe më shumë gjatë sezonit, për ta ndihmuar Liverpoolin të fitojë trofe.

“Kam mbetur i befasuar të jem i sinqertë, nuk kam menduar që do të startojë kaq mirë, por është gjithmonë pozitive kur i nis gjërat kaq mirë”, u shpreh Shaqa për faqen e Liverpoolit.

“Është pozitive për shokët dhe trajnerin që ta dinë se ke një lojtar më shumë të mirë në skuadër dhe jam shumë i lumtur me mënyrën se si po shkojnë gjërat”.

“Jam i lumtur që gjendem këtu dhe po mundohem gjithmonë të jap më të mirën time. Jam ende i ri dhe e di që mund të bëj edhe më shumë, edhe më mirë. Jam duke mësuar shumë nga Jürgen Klopp dhe jam shumë i lumtur”.

“Mendoj se në jetë, ju duhet të jeni të durueshëm, ashtu edhe në futboll. E kam ditur se do të vijë koha ime dhe kam folur shumë me trajnerin, me Kloppin, kështu që ishte shumë e rëndësishme për mua që të kem një bisedë pozitive me të”, tha Shaqiri.

“Është e rëndësishme të jesh i lumtur në fushë dhe jashtë saj”.

Ndihma nga trajneri dhe shokët e skuadrës, janë diçka që po e ndihmojnë Shaqirin të përmirësohet dita ditës.

“Gjithçka po shkon mirë, dhe mendoj se këtë mund ta shikoni edhe në fushë. Jam shumë i lumtur që gjendem këtu dhe dita ditës po adaptohem edhe më shumë. Mendoj se do të jetë shumë, shumë më mirë sa më gjatë që gjendem këtu. Jam shumë i lumtur”, u shpreh Shaqiri.

“Të gjithë po më ndihmojnë, në fushë dhe jashtë saj. Jashtë fushe nuk kisha nevojë edhe për shumë ndihmë pasi që tashmë ka vite që jetoj në Angli dhe kur kam nevojë për pak ndihmë në fushë, të gjithë lojtarët më ndihmojnë”.

“Trajneri më ka ndihmuar shumë që të përmirësohem dhe kjo është më e rëndësishmja”, shtoi ai mes tjerash për “Liverpoolfc.com”.

Shaqiri shënoi golin e parë me Liverpoolin në fitoren 4-1 ndaj Cardif City dhe e ka përshkruar si gol shumë special për të.

“Goli i parë? Të jem i sinqertë, ishte shumë special. Nuk di se si të shpejgoj, por ishte shumë i veçantë”.

“Kam shënuar shumë gola për ekipe tjera të mëdha, por para Kop ishte shumë speciale. Ishte goli im i parë në Anfield dhe ndoshta nuk ishte më i bukuri që kam shënuar por ishte i mirë. Ishte i veçantë dhe gjithmonë do të jetë në zemrën time”, ka thënë Shaqiri.

“The Kopp” është tribuna pas portës ku qëndrojnë tifozët e zjarrtë të Liverpoolit, të quajtur Kopites. /Insporti.com/