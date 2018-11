Shënoi gol pas ndeshjes me Zvezdan – këto fjalë të Kloppit do ta befasojnë Shaqirin

Jurgen Klopp ka folur për Xherdan Shaqiri, i cili shënoi në ndeshjen e fundit kundër Fulhamit në Premierligë.

‘Shaqa’ e realizoi golin e dytë në ndeshjen në fundjavë, pasi mungoi në ndeshjen kundër Crvena Zvezdas, përcjell Insporti

Reprezentuesi i Zvcirës vazhdoi me startin impresiv të sezonit me një tjetër paraqitje të mirë në fitoren e të dielës.

Ky gol i tij ndaj Fulhamit, ka bërë që tani Shaqiri të ketë shënuar apo asistuar në pesë prej gjashtë paraqitjeve të fundit me fanellën e ‘Reds’.



Shaqiri përballë ‘Kop’, duke e festuar golin e shënuar kundër Fulhamit

Rreth kësaj forme të kosovarit, ka folur edhe trajneri Jurgen Klopp, që tha se ka pritje edhe më të mëdha nga 27-vjeçari, dhe se është lojtar i “momenteve vendimtare”.

“Po, madje edhe i ka tejkaluar. Çfarë mund të them?”, tha Klopp për Liverpoolfc.com, kur u pyet nëse Shaqiri ka arritur pritshmëritë deri tani këtë sezon.

“Ai është thjesht një djalë fantastik, që është gjë shumë e mirë, dhe ai e di se ka ende shumë potencial për t’u përmirësuar”, vazhdoi Klopp për faqen zyrtare të klubit.

“Por sigurisht se ai është djaloshi për momentet vendimtare, kështu është, dhe ne duhet të sigurohemi që do të qëndrojë kështu. Një tjetër performancë me të vërtetë e mirë, dhe për së tepër një gol fantastik, kështu që është me të vërtetë mirë”, përfundoi Klopp.

Futbollisti nga Zhegra nuk u grumbullua për ndeshjen ndaj Crvena Zvezdas në Beograd, por shënoi me t’u kthyer në formacionin titullar. /Insporti.com