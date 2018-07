Shpërndahen vërtetimet e para të sponsorizimit në fushën e sportit

Në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit , është organizuar ceremonia e shpërndarjes së vërtetimeve të para të sponsorizimit në fushën e sportit.

Pas miratimit të akteve normative për sponsorizim, ku sipas tyre parashihen lehtësime tatimore për ato biznese që sponsorizojnë në fushën e kulturës, rinisë dhe sportit, për herë të parë MKRS-ja lëshon vërtetime për klubet sportive.

Ministri Kujtim Gashi në takimin me përfituesit e sponzorizimeve ka theksuar se MKRS-ja është e përkushtuar që të zbatojë legjislacionin në këtë fushë dhe do të shqyrtoj me kohë dhe përpikëri çdo kërkesë që paraqitet, në mënyrë që sponsorizuesit në fushën e kulturës, rinisë dhe sportit të përfitojnë nga beneficionet që i ofron Ligji për Sponsorizime në Fushën e Kulturës, Rinisë dhe Sportit

Kjo ministri, përkatësisht komisioni për shqyrtimin dhe vlerësimin e kërkesave për lëshimin vërtetimit për Sponsorizime në fushën e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, kanë shyqrtuat kërkesat e para për vërtetim të sponsorizimit në fushën e kulturës, rinisë dhe sportit me ç’rast kanë përgatitur 5 vërtetime në fushën e sportit, të cilat vërtetime sot ju ndanë përfaqësuesve të klubeve sportive nga ana e Ministrit të Sportit Kujtim Gashi.

Deri më tani Komisioni për shqyrtimin dhe vlerësimin e kërkesave për lëshimin vërtetimit për Sponsorizime në fushën e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, kanë trajtuar shtatë kërkesa. Kërkesat në fjalë kanë qenë kryesisht nga Departamenti i Sportit, dhe një kërkesë nga Departamenti i Rinisë. Nga kërkesat e arritura për shqyrtim 5 nga to i kanë plotësuar kushtet për marrjen e vërtetimit në pajtim me ligjin dhe rregulloren që e rregullojnë këtë fushë, ndërsa dy janë në fazën e kompletimit të dokumentacionit.