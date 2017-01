Shtatë perlat e Antonio Contes

Antonio Conte është një trajner i shkollës “Tony Soprano”.

Ai mund t’ju japë një përqafim të thellë e të sinqertë dhe 10 sekonda më vonë, me duart e veta ta merr frymën në qoftë se nuk do të veproni si do ai.

Diego Costa e di mirë këtë gjë, sepse ka rrezikuar së fundi të marrë një gotë birre në kokë, pas debatit me teknikun italian.

Nëse ju mendoni se kjo nuk është aq e keqe, shikoni perlat e tij, të frymëzuara nga ana e errët e Siçilisë.

1- Nëse futbollisti im nuk jep 100%, unë preferoj ta vras atë, jo të qëndrojë mes 22 lojtarëve të tjerë.

2- Unë e konsideroj të mundur një shtet të vdekjes virtuale.

3- Jemi disi të nënvlerësuar, por shpresoj që një flakë e vogël të bëhet ferr i zjarrtë.

4- Ju nuk mund të shkoni në një restorant me tri yje dhe me 10 euro në portofol.

5- Nëse doni të dini të vërtetën, unë do të them të vërtetën. Është kjo…

6- Unë dua të luaj me lojtarët e mi, sepse dua të ndjehem shumë i afërt me ta.

7- Ti (Buffonit) je një zhgënjim, një humbje nga momenti që keni hapur gojën…