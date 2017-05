Stadium të ri të futbollit në Prizren

Kryetari i PDK-së, Kadri Veseli, i shoqëruar nga kryetari i komunës së Prizrenit Ramadan Muja, sot vizitoi stadiumin e futbollit “Përparim Thaçi”, në Prizren, me rastin e investimeve që po bëhen në këtë qendër të sportit.

“Qytetaret e Prizrenit, me theks të veçanet sportdashësit do të kenë mbështetjen e qeverisë së ardhshme për ndërtimin e nje stadium të ri sipas standardeve të FIFA-s, stadium ky i cili do të mundësoi që të zhvillohen edhe ndeshjet me karakter ndërkombëtar”, tha Veseli.

“Sporti është ambasadori më i mirë në arenat ndërkombëtare, ndaj, personalisht do angazhohem fuqishëm në krijimin e kushteve sa më të mira për të rinjtë dhe të rejat tona, të cilët kanë talent në zhvillimin e futbollit në qytetin e Prizrenit”.