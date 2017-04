Përsëri, El Classico nuk zhgënjeu. Spektakli sportiv më i mirë që mund të shihet në botën e futbollit, ka ofruar gjithçka që mund të kërkohet. Mbi gjelbërimin e Santiago Bernabeut u pa një futboll i mrekullueshëm, që përfundoi me një ekip i cili nuk arriti të fitojë dhe një tjetër që, duke marrë tre pikët, rrit shumë shanset për të fituar titullin. Dhe më në fund, Messi u shfaq.

Barcelona ka mposhtur kështu Realin e Madridit në fushën e tij, dhe ka rihapur garën e titull me një “klasike” që duhet të mbahet mirë mend. Ekipi i Enrikes ka arritur të reagojë pas eleminimit në Champions nga Juventusi, duke shpallur sërish ambiciet e veta në kampionat, falë një suksesi të firmosur prej një kryevepre të Leo Messit në minutën e fundit.

SuperLeo

Nuk shënonte në Madrid prej pesë ndeshjes atgjentinasi i Barcelonës, dhe tashmë ngjitet në kuotën e 23 golave në kampionat. Reali ka paguar për gabimet e shumta në fazën shënuese, si dhe ndëshkimin në finale të Sergio Ramosit, protagonist i një faulli shumë të rëndë pikërisht kundër Messit (i cili në pjesën e parë ishte lënduar edhe prej një goditje me bërryl nga Marcelo). E pabesueshme finalja, me fitoren e arritur në minutën ’92 pas barazimit të përkohshëm 2-2 të James në minutën ’86. Tashmë pikët janë të barabarta, edhe pse Reali ka një ndeshje të prapambetur për të zhvilluar me Celta Vigon. Por pesë javët e fundit të kampionatit do të jenë një garë e fortë kokë më kokë.