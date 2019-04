Talenti kosovar i Totenhamit refuzon Kosovën për Shqipërinë (FOTO+VIDEO)

Albert Raqi ka vendosur të veshë fanellën e Kombëtares së Shqipërisë.

Talenti Raqi është anëtar i gjigantit anglez, Tottenham Hotspurs për grupmoshat U-16.

Raqi e ka zgjedhur kombëtaren shqiptare para asaj të Kosovës.

Në fakt, talenti kosovar është grumbulluar me kuqezinjtë, respektivisht me Shqipërinë U-16, e cila është duke u përgatitur në “Tropikal”, për turneun “UEFA Development”, që do të zhvillohet në Slloveni.

Ai është me prejardhje nga Prishtina dhe luan për të rinjtë e Tottenhamit.

Gjithashtu, ai ka qenë pjesë e grupmoshave të reja të Kosovës.

Për këtë ndërrim të zgjedhjes, ka vendosur vetë dëshira e lojtarit dhe e familjes së tij.

“E kam filluar futbollin në moshën 4 vjeçare. Jam shumë i lumtur që jam në Kombëtaren e Shqipërisë dhe po ja kaloj shumë mirë me shokët e rinj këtu në skuadër. Unë kam dëshirë të eci në gjurmët e Ronaldinhos dhe Granit Xhakës”, ka thënë Raqi për “FSHF TV”, përcjellë Klan Kosova.