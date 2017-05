Të huajt jocilësorë

Njëra nga arsyet që garat në Superligën e Kosovës në basketboll nuk ishin në nivelin e duhur këtë edicion vlerësohet të jenë edhe basketbollistët e huaj, që nuk ishin cilësorë. Shumë prej tyre u larguan pa lënë gjurmë dhe pa dëshmuar aftësitë e tyre. Kriza financiare ka ndikuar që klubet të mos kenë buxhet të madh në transferime, edhe pse morën shumë lojtarë të huaj, por jocilësorë. Disa prej tyre u larguan të dëshpëruar për shkak se kishte vonesa në paga

Njerëzit joadekuatë merren me transferime

Analistët gjatë gjithë këtij edicioni kanë theksuar faktin se basketbollistët e huaj nuk janë shumë cilë- sorë, madje edhe shumë lojtarë vendorë janë më të mirë se ata që kanë ardhur. Basketbollistëve vendorë është dashur t’u jepet shumë më shumë hapësirë në këtë edicion. Ishbasketbollisti i njohur, Valentin Spaqi, ka thënë se Kosova nuk ka nevojë për lojtarë të huaj që nuk janë cilësorë. “Të them të drejtën nga ajo se çfarë kam parë unë ne nuk kemi nevojë për të lojtarë të tillë, që janë me kualitet të njëjtë apo mos të themi edhe më të dobët se vendorët. Ne kemi nevojë për lojtarë që janë të paktën për një nuancë më të mirë se basketbollistët vendorë. Problemi tjetër dhe shumë i rëndësishëm është se njerëzit joadekuatë po bëjnë transferimin e lojtarëve të huaj, që asnjëherë topin nuk e kanë prekur, as në edukatë fizike, e lëre të bëjnë përzgjedhjen e një lojtari të huaj”, ka thënë Spaqi për “Kosova Sot”. Klubet kosovare gjithashtu morën pjesë në gara ndërkombëtare, si Ligën Ballkanike dhe FIBA Europe Cup, ku sidomos në garën e dytë niveli i lojtarëve është shumë cilësorë, megjithatë transferimet e skuadrave në veçanti në fillim të kampionatit nuk ishin të duhura. Kjo sigurisht se ndikoi edhe në rezultatet e tyre, duke mos arritur synimet që kishin në fillim të edicionit. Në një edicion jo shumë të mirë, edhe të huajt nuk ishin në nivelin e pritshmërisë.

Shumë të huaj

Për shkak se nuk kishin buxhet të madh, edhe transferimet e lojtarëve nuk ishin me shumë të mëdha. Spaqi shton se lojtarët e huaj kanë ardhur të promovojnë veten dhe jo të luajnë për ekipin. “Lojtarëve vendorë iu është dhënë shumë pak hapësirë. Klubet që kanë pasur probleme financiare kanë marrë lojtarë pa pagesë, vetëm akomodimin dhe ushqimin e kanë kryer. Ai lojtar i huaj ka ardhur për të promovuar veten dhe jo ekipin ku ka luajtur. Mendoj se këtu ka qëndruar problemi. Edhe në Ligën e Kosovës ishte dashur të jenë vetëm dy lojtarë të huaj”, ka theksuar tutje Spaqi. Edhe ish-basketbollisti tjetër Ismet Ferati ka thënë se lojtarët e huaj nuk kanë qenë në nivelin më të mirë. “Ka shumë arsye që klubet janë ballafaquar me probleme financiare. Njëra ndër to është edhe prurja e shumë lojtarëve të huaj. Ekipet nuk janë cilësore sikur të viteve të kaluara. Për shembull Prishtina dhe Peja nuk kishin ekipet sikur viteve të kaluara”, ka thënë Ferati.

(Kosova Sot)