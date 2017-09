Thaqi: E respektojmë Lirinë, por besojmë në fitore

Një ditë para ndeshjes që Prishtina e luan ndaj Lirisë në Drenas, për prishtinafc.com foli Arsim Thaqi, kryetrajneri i kryeqytetasve.

“Realisht ne presim lojë të fortë duke e respektuar Lirinë si ekip që ka bërë shumë ndryshime, ashtu siç kemi bërë edhe ne. Edhe në ndeshjen me Trepçën ’89 kanë treguar se janë ekip i përgatitur jashtëzakonisht mirë fizikisht dhe në këtë aspekt kemi konsideratë ndaj Lirisë. Por ne luftojmë për ta fituar ndeshjen, e cila do të na krijonte një stabilitet për ndeshjet e ardhshme duke llogaritur që Prishtina ka lojtarë cilësor. Edhe pse kemi humbur ndeshjen e parë, me Flamurtarin kemitreguar që kemi lojtarë me cilësi dhe në këtë drejtim duhet shfrytëzuar maksimalisht përvojën tonë. Pra fitorja është më se e çmuar për të vazhduar kontinuitetin.”- deklaroi Thaqi para ndeshjes.