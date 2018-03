Themelohet Këshilli Kombëtar për Parandalimin dhe Sanksionimin e Dhunës dhe Dukurive Negative

Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Kujtim Gashi, ka nënshkruar sot vendimin për themelimin e Këshillit Kombëtar për Parandalimin dhe Sanksionimin e Dhunës dhe Dukurive Negative në Ngjarjet Sportive.

Këshilli përbëhet nga 5 anëtarë, përfaqësuesi nga Prokuroria e Shtetetit, i cili do të jetë edhe kryetar i Këshillit, një përfaqësues nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Kosovës, një përfaqësues nga Komiteti Olimpik i Kosovës, një përfaqësues nga Federata Përkatëse dhe përfaqësuesi nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, që të katër përfaqësuesit do të jenë anëtarë të Këshillit.

Organizimi dhe koordinimi i Këshillit do të bëhet nga MKRS-ja, ndërkaq detyrat dhe përgjegjësitë e këtij mekanizmi do të përcaktohen me akt nënligjor të nxjerrë nga MKRS-ja. Themelimi i Këshillit është bërë në kuadër të masave organizative që dalin si detyrim nga Ligji nr. 05/L-075 për Parandalimin dhe Sanksionimin e Dhunës dhe Dukurive Negative në Ngjarjet Sportive.

Ministri Gashi themelimin e Këshillit e vlerësoi si jashtëzakonisht të rëndësishëm dhe me punën efikase që do të realizojë, ky organ do të ndikojë në zvogëlimin e dhunës nëpër terrenet sportive si dhe do ta rrisë standardin e organizimeve sportive në vendin tonë edhe më tej.

“Themelimi i këtij Këshilli Kombëtar i cili ka qenë një obligim ligjor, me angazhimin e tij do të ndikojë që dhuna nëpër terrenet dhe tribunat tona të reduktohet dhe do të rritet efikasiteti organizativ i ngjarjeve sportive në Kosovë”, ka thënë ndër të tjera ministri.