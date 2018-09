Trajneri i PSG-së jep lajmin e rëndësishëm për Neymarin para duelit në Champions

Trajneri i Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel është i bindur se Neymar do të jetë në gjendje të ndihmojë ekipin në ndeshjen e sotme të fazës së grupeve të Champions Leagues kundër Liverpoolit.

Neymar kishte një shans për të pushuar gjatë ndeshjes së fundit të Ligës së Parë të PSG dhe tani është shumë më i gatshëm për sfidën evropiane.“Ajo që është e sigurt është se ai do të luajë kundër Liverpoolit, por në cilin rol, unë nuk do të them!” ka thënë Tuchel për faqen zyrtare të UEFA-s.

“Nuk është kurrë një rrezik për të besuar në mesfushorin Angel Di Maria. Në cilin rol megjithatë, njëjtë si Neymar-unë nuk mund t’ju them. Do ta bënte shumë të lehtë për Liverpoolin që të përgatitej pastaj”“Kjo sfidë kundër Liverpoolit do të sjellë më të mirën tek ne, do të përgatitemi për këtë nivel”, përfundoi ai.Vlen të ceket se Liverpooli takohet sonte me PSG, me fillim nga ora 21:00, në kuadër të fazës së grupeve të Ligës së Kampionëve.