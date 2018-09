Transferi i parë i Zidane në Man Utd do të jetë Griezmann

Mourinho me shumë gjasë do të largohet nga Old Trafford për shkak të dështimeve të ekipit.

Sipas shtypit anglez, ai mund të zëvendësohet nga ish-trajneri i Real Madridit, Zinedine Zidane, i cili veçse ka pohuar tashmë për një rikthim të tij në skenë si trajner.

Madje, gazeta franceze “Le 10 Sport” ka shkuar edhe më larg, transmeton Klan Kosova.

Sipas saj, Zidane u ka thënë stafit të Djajve të Kuq se dëshiron ta transferojë Antoine Griezmann nga Atletico Madrid, për të cilit do të paguante 200 milionë euro.

United nuk është ekipi i parë që po kërkon t’i sigurojë shërbimet e francezit. Për të është interesuar shumë edhe Barcelona.

27 vjeçari ka deklaruar se nuk e ka ndërmend të largohet nga Atletiko. Mirëpo ndoshta loja nën komandat e bashkëkombasit të tij, Zidanes, dhe krah Pogbas do t’ia ndryshojnë mendjen.

Ditë më parë Griezmann ka shprehur dëshirën e tij që ta përfundojë karrierën në SHBA, në Los Angeles apo Miami, në ekipin e ri të David Beckham, Inter Miami.