Treni i fundit i Mourinhos

Jose Mourinho i ka ditët e numëruara në “Old Trafford”.

Sipas “The Sun”, trajneri i Manchester Unitedit mund të shkarkohet javën e ardhshme, nëse ekipi i tij humb të shtunën nga Newcastle.Newcastle do të udhëtojë në Old Trafford ende pa fitore në Premierligë dhe do të tentojë të marrë të parën pikërisht kundër ekipit të Jose Mouringos në krizë, që përveç tri pikëve – asnjë rezultat tjetër nuk është i pranueshëm nga drejtuesit e klubit.

Mourinho është i shqetësuar për mungesën e mbështetjes nga ana e tifozëve të Manchester United, edhe pse e ndjen se ka mbështetjen e klubit.Që nga barazimi me Valencian, karrigeje i është lëkundur shumë portugezit dhe e ardhmja e tij është në fije të perit, Zinedine Zidane shihet si zëvendësuesi i mundshëm për Mourinhon.